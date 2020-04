Natürlich ist die Reproduktionszahl nur eine statistische Größe, die nichts über die tatsächlichen Ansteckungsraten einzelner Infizierter aussagt. Aber für das Gesamtbild und die Frage der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Viruserkrankung ist eine wichtige Größe. Gibt sie doch einen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Kontaktsperren und die damit einhergehende Zurückhaltung von uns allen tatsächlich nicht ohne Wirkung geblieben sind.

(picture alliance / dpa / Ostalb Network)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Im Coronavirus-Zeitalter sind wir alle zahlensüchtig: Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Selbst, wenn die Neuinfektionen nach wie vor steigen: Sie tun das langsamer als noch vor zwei Wochen. Und darauf kommt es an. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Lockerungsbemühungen, die es derzeit aller Orten wieder gibt und die uns kleine Schritte zurück in die Normalität bringen sollen. Wobei außer Frage steht, dass diese Normalität noch für längere Zeit nicht mehr die alte sein wird.

Nur eine Pause für das Virus

Denn auch die Reproduktionszahlen sind immer nur eine Momentaufnahme. Es wäre fatal, diese Nachricht auf die nächste Zukunft zu übertragen. Denn was passiert, wenn wir die Geschäfte wieder in Etappen öffnen, die Schulen ihren Betrieb Stück für Stück wieder aufnehmen? Die Kontaktsperren werden aufgeweicht und damit steigt das Infektionsrisiko unweigerlich wieder an.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Frühling und Sommer sind mit steigenden Temperaturen auch eine starke Front gegen die Ausbreitung der Infektion, die in dieser Zeit auch gerne eine Pause einlegt, um danach in Herbst und Winter mit frischer Kraft zur Tat zu schreiten. Das galt vor 100 Jahren auch schon bei der spanischen Grippe, deren zweite Welle im Herbst und Winter viel verheerender war.

Nun muss sich die Geschichte nicht nach dem gleichen Muster wiederholen, aber noch haben wir weder ein Therapeutikum noch einen Impfstoff und da bleiben bei nüchterner Betrachtung nur dauerhafte Vorsichtsmaßnahmen, wenn wir das vergangene Szenario nicht provozieren wollen.

Warten auf einen Impfstoff ist das Ziel

Insofern sollten wir die geringen Reproduktionswerte als Erfolg und Ansporn zur Kenntnis nehmen und auch bei dem dauerhaft schönen Wetter nicht in Leichtsinn verfallen, so schwer das manchmal auch sein mag. Wirklich Hoffnung machen kann da allein die Tatsache, dass die weltweite Suche nach Impfstoffen auf Hochtouren läuft und auch in Deutschland bald mit klinischen Tests erfolgversprechender Ansätze begonnen wird.Das ist auch ein Indiz dafür, dass sich die Geschichte so einfach nicht wiederholen wird und dass wir das Virus hoffentlich bald auch medizinisch und nicht nur durch Abstand in Schach halten können.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)