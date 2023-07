Landwirtschaft

Reife und unreife Erdbeeren an einer Erdbeerpflanze (unslpash / Oliver Hale)

Sie werde so gering ausfallen wie seit 1998 nicht mehr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Auch die Menge des in diesem Jahr gestochenen Spargels dürfte auf ein Zehn-Jahres-Tief sinken.

Konkret hieß es, die Betriebe rechneten für das laufende Jahr mit knapp 85.000 Tonnen Erdbeeren. Das wären 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Ursache nannte die Statistikbehörde einen Rückgang der Anbaufläche. Zudem sei der Anbau verhältnismäßig kostenintensiv und die Preisentwicklung habe zu einer sinkenden Nachfrage geführt.

Beim Spargel wird die zu erwartende Ernte auf knapp 106.000 Tonnen geschätzt, das wären vier Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

