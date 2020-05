Der Bundestag wird in der nächsten Woche erstmals über die Grundrente beraten.

Die Union habe endlich den Weg dafür freigemacht, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Mast in Berlin. Es bleibe beim Ziel, das Vorhaben vor der Sommerpause in Bundesrat und Bundestag zu verabschieden und am 1. Januar 2021 in Kraft treten zu lassen.



Die Grundrente soll die Rentenansprüche von Geringverdienern aufstocken. Sie kann nach Einschätzung der Rentenversicherung aber bestenfalls mit einem halben Jahr Verspätung rückwirkend ausgezahlt werden. Begründet wird dies mit dem hohen Aufwand bei der Umsetzung, der Corona-Krise und Verzögerungen im parlamentarischen Verfahren.