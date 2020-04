Die SPD im Bundestag weist Forderungen aus der CDU zurück, den Zeitplan und die Finanzierung der Grundrente wegen der Corona-Krise zu verschieben.

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Mast sagte der Deutschen Presse-Agentur, es zeuge von mangelndem politischen Verantwortungsbewusstsein, an Ostern und in Zeiten von Corona die Grundrente in Frage zu stellen. So bräuchten beispielsweise Altenpflegehelferinnen und viele Kassiererinnen, die oft wenig verdienten, bessere Löhne und die Grundrente.



Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Unionsfraktion im Bundestag, Weiß, hatte dem Magazin "Focus" gesagt, das Vorhaben sei in der bislang geplanten Form nicht realisierbar. Er begründete dies mit den zu erwartenden Schulden bei der Bewältigung der Pandemie.



Ab kommendem Jahr sollen Bezüge von langjährigen Geringverdienern aufgebessert werden. Im Kabinett wurde das Vorhaben bereits beschlossen, die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht jedoch noch aus.