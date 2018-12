Die Umweltorganisation Germanwatch hat zur Durchsetzung der internationalen Klimaschutzziele Handelssanktionen ins Gespräch gebracht.

Der Klimaschutz sei keine Wohlfühlveranstaltung, sagte Geschäftsführer Bals im Deutschlandfunk. Man müsse die Akteure auch unter Druck setzen können. Als Beispiel nannte Bals Brasilien. Die Europäische Union müsse klar sagen, dass sie aus dem Land kein Soja mehr importiere, wenn das auf Kosten des Regenwaldes und der Menschenrechte gehe.



Germanwatch lobte den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Altmaier für einen Neustart in der deutschen Klimapolitik. Im kommenden Jahr stünden maßgebliche Entscheidungen an, sagte Bals. Es gehe unter anderem darum, den Kohleausstieg und die Rahmenbedingungen für die Verkehrswende festzulegen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte nach dem UNO-Klimagipfel in Polen dazu aufgerufen, den Klimaschutz mehr in den Vordergrund zu stellen. Richtig gemacht könne Klimaschutz mehr Arbeitsplätze schaffen, als er koste, sagte Altmaier der "Rheinischen Post".