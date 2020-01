Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo verzichtet auf eine Ausweitung des Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings.

Ein Ufo-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Ausstand werde wie geplant heute beendet. Am Sonntag werde die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen beraten.



An Neujahr fielen wie bereits an den beiden Vortagen zahlreiche Flüge wegen des Streiks aus. Nach Angaben des Unternehmens wurden mehr als 70 Verbindungen gestrichen.



Seit Monaten streitet Ufo mit Germanwings über Teilzeit-Regelungen. Germanwings ist noch mit 30 Flugzeugen und 1.400 Mitarbeitern für die Nachfolgemarke Eurowings unterwegs.