Das Konzertprogramm teit sich thematisch in zwei Hälften. In der ersten geht es ganz um Franz Schubert. Seine Klavierlieder sind mit die berühmtesten Kunstlieder der Musikgeschichte. Sie stehen oft exemplarisch für die Gattung. Ein guter Start also, um sich grundsätzlich der Konstellation aus Harfe und Sopran zu nähern. Und auch um Fragen zu beantworten: Wie klingen diese bekannten Lieder wenn kein Klavier spielt, sondern die Harfe? Wie verändern sich die Interpretationen?

Die zweite Hälfte löst sich von Schubert und fährt einmal quer durch die Musikgeschichte. Sie nimmt ihren Beginn bei Mozart in der Wiener Klassik, macht Stops in der Romantik bei den Schumanns und Brahms und kommt schließlich bei Strauss und Berg an. Gibt es unter diesen Komponisten und der Komponistin, vielleicht sogar jemanden, der sich besonders gut für die Harfe eignet? Und neben all dem geht es natürlich auch um die Hintergründe der Werke und um die Musik selbst.

Das Konzert können Sie bereits vor der Sendung am 19. Juli auf dieser Seite nachhören.

Franz Schubert

An die Musik

Der Tod und das Mädchen

Die Rose

Nacht und Träume

Nachtstück

Nur wer die Sehnsucht kennt

Meeres Stille

Der Musensohn

An Mignon

Die Sterne

Schäfers Klagelied

Romanze aus Romanze

Die Männer sind mechant

Wolfgang Amadeus Mozart

Abendempfindung

Ludwig van Beethoven

Neue Liebe, neues Leben

Ich liebe dich so wie du mich

Robert Schumann

Widmung

Clara Schumann

Der Mond kommt still gegangen

Johannes Brahms

Wie Melodien zieht es mir

Es steht ein Lind

Richard Wagner

Träume

Gustav Mahler

Rheinlegendchen

Richard Strauss

Efeu

Wasserrose

Alban Berg

Die Nachtigall

Nikola Hillebrand, Sopran

Sarah Christ, Harfe

Aufnahme vom 25. März 2021 im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks