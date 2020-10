Bei der Korruptionsverfolgung im internationalen Geschäftsverkehr hat Deutschland aus Sicht von "Transparency International" nachgelassen.

Die Zahl der Strafverfahren gegen deutsche Unternehmen, die im Ausland Bestechungsgelder zahlten, habe abgenommen, heißt es in dem in Berlin vorgestellten Bericht. Das letzte große Verfahren aufgrund des Schmiergeld-Skandals bei Siemens gegen ehemalige Manager liege schon einige Jahre zurück. "Transparency International" untersucht regelmäßig Aktivitäten von 47 Ländern, von denen 43 die Konvention gegen Bestechung ausländischer Amtsträger der internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterschrieben haben.



Ein Grund für diese Entwicklung ist demzufolge, dass Deutschland zwar gegen Einzelpersonen in Unternehmen bei Korruptionsvorwürfen vorgehen muss. Die Verfolgung des gesamten Unternehmens liege aber im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Ein weiterer Schwachpunkt sei ein mangelhaftes Transparenzregister in Deutschland.

