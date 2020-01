Nach den gescheiterten Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe in Libyen hat die Türkei dem abtrünnigen libyschen General Haftar gedroht. Außerdem zweifelt Ankara den Sinn einer in Berlin geplanten Libyen-Konferenz an. Zuvor war Haftar aus Moskau abgereist, ohne ein ausgehandeltes Waffenruhe-Abkommen zu unterzeichnen.

Der türkische Präsident Erdogan sagte, falls Haftars Truppen die von den Vereinten Nationen anerkannte libysche Regierung unter Ministerpräsident Sarradsch angreifen sollten, werde die Türkei ihnen eine Lektion erteilen. Seit Anfang Januar sind türkische Soldaten in Libyen stationiert.

Abreise ohne Unterschrift

Gespräche zwischen den libyschen Konfliktparteien in Moskau waren ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Zwar unterschrieb Sarradsch ein Waffenruhe-Abkommen, Haftar reiste aber ohne Unterschrift ab. Der russische Außenminister Lawrow sagte bei einem Auslandsbesuch, Russland und die Türkei wollten ihre Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts dennoch fortsetzen. Die Bundesregierung plant noch in diesem Monat eine Friedenskonferenz in Berlin. Kanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin berieten telefonisch über die Vorbereitungen dazu.



Die Bundesregierung plant schon seit längerem, die wichtigsten internationalen Akteure in dem Konflikt an einen Tisch zu bringen. Die Türkei stellt nun allerdings den Sinn der geplanten Konferenz infrage. Außenminister Cavusoglu sagte in einem von türkischen Medien verbreiteten Video, wenn Haftar so weitermache, dann hätten die Berliner Gespräche keinen Sinn.



Eine vorläufige Waffenruhe in Libyen war in der Nacht zum Sonntag in Kraft getreten. Unklar ist, ob diese nun weiterhin Bestand hat.