Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll heute zum ersten Mal vor dem parlamentarischen Unterschungsausschuss Rede und Antwort zur gescheiterten Pkw-Maut stehen. Im Kern geht es um die Frage, ob Scheuer das Parlament belogen hat.

Auf dem Spiel steht die politische Glaubwürdigkeit des CSU-Politikers - aber auch eine Menge Geld. Die Pläne für die Pkw-Maut waren im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof gestoppt worden. Bundesregierung, Bundestag und das Verkehrsministerium hatten zuvor alles getan, um sie zügig einführen zu können. Dazu gehörten nicht nur die entsprechenden nationalen Gesetze; das Verkehrsministerium sprach auch mit Unternehmen, die die Maut technisch umsetzen sollten.

Vertrag schon unterzeichnet - obwohl das EuGH-Urteil noch ausstand

Das ging so weit, dass Verkehrsminister Scheuer Ende 2018 entsprechende Verträge unterzeichnete - obwohl das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dem Zeitpunkt noch ausstand. Nach dem Urteil wurden die Verträge dann vom Ministerium gekündigt, was wiederum die Unternehmen auf den Plan rief. Sie fordern jetzt insgesamt 560 Millionen Euro Entschädigung.



Strittig ist dabei vor allem die Frage, warum das Ministerium die Verträge mit den Mautbetreibern schon so frühzeitig unterzeichnet hat. Das sei gar nicht nötig gewesen - sagen die Betreiberfirmen. Sie boten Verkehrsminister Scheuer nach eigenen Angaben an, mit der Vertragsunterzeichnung zu warten, bis das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorliegt. Scheuer widersprach dieser Darstellung. Im Bundestag sagte er, von den Betreiberfirmen habe es kein entsprechendes Angebot gegeben. Am Ende könnte also Aussage gegen Aussage stehen.

Wer hat was gesagt - wer hat was gehört?

Denn im Untersuchungsausschuss sollen heute auch Vertreter der Firmen befragt werden, die die Pkw-Maut in Deutschland betreiben sollten: Klaus-Peter Schulenberg, der Vorstandschef von CTS Eventim, Georg Kapsch, Vorstandschef des Unternehmens Kapsch TrafficCom, und Volker Schneble, Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens Autoticket GmbH. Außerdem soll der frühere Staatssekretär im Verkehrsministerium, Gerhard Schulz, angehört werden, der bei dem entscheidenden Gespräch zwischen Scheuer und den Betreiberfirmen ebenfalls anwesend gewesen sein soll.



Beobachter erwarten eine lange Sitzung. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass man die Aussage von Verkehrsminister Scheuer aber auch dann nicht verschieben werde, wenn es sehr spät werde.

Druck auch vom Koalitionspartner SPD

Lührmann sagte außerdem im Dlf-Interview, Scheuer müsse den vorhandenen Widerspruch im Untersuchungsausschuss aufklären. Ein Minister, der das Parlament belüge, habe ein Vertrauensproblem.



Auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Udo Schiefner, macht Druck. Der SPD-Politiker sagte der "Rheinischen Post", sollte Scheuer den Bundestag nachgewiesenermaßen belogen haben, könne das zu einem Glaubwürdigkeitsproblem für die gesamte Regierung werden. Schiefner erwartet für heute einen "vorentscheidenden Showdown" in der Maut-Aufklärung.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.