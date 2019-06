Durch das Scheitern der Pkw-Maut fehlen dem deutschen Staat nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel 350 bis 500 Millionen Euro jährlich an eingeplanten Einnahmen.

Das Geld sei für Investitionen in die Verkehrs-Infrastruktur vorgesehen gewesen, sagte Merkel bei einem Besuch im niedersächsischen Goslar. Sie verteidigte die vorab in das Projekt investierten Mittel in Millionenhöhe. Man sei bis zuletzt davon ausgegangen, dass die Maut rechtmäßig sei.



Vor allem für Gutachten und Beratung hat der Bund bereits 42 Millionen Euro ausgegeben. Die Grünen riefen Bundesverkehrsminister Scheuer auf, die durch das Scheitern der Mautpläne entstehenden Gesamtkosten offenzulegen. Der CSU-Politiker hatte Verträge mit Unternehmen unterzeichnet, obwohl das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dem Vorhaben noch ausstand. Das Gericht entschied am Mittwoch, dass die Maut gegen europäisches Recht verstoßen würde. Gestern kündigte Scheuer die Verträge.