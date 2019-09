Das Bundesverkehrsministerium hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach mehr Geld als bisher bekannt für die Umsetzung der Pkw-Maut freigegeben worden sein soll.

Ein Sprecher sagte, der Bericht sei in "mehrfacher Hinsicht unrichtig". Über die vereinbarte Vergütung hinaus habe Bundesverkehrsminister Scheuer keine zusätzlichen Mittel ausgegeben.



Das Magazin "Focus" hatte berichtet, es gehe insgesamt um Aufträge mit einem Volumen von 895 Millionen Euro. Das seien rund 320 Millionen Euro mehr, als ein Anwalt des Ministeriums zuletzt in einem Schreiben an die Betreiber genannt habe.