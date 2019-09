Die Benediktinerabtei im saarländischen Tholey hat die Entwürfe für drei Kirchenfenster von Gerhard Richter vorgestellt.

Die Vorlagen wurden als Fahnen in Originalgröße an der Außenfassade präsentiert. Richter hat der Abtei die Fenster geschenkt. Sie werden jeweils etwa 18 Quadratmeter groß sein. Die beiden äußeren Fenster sind weitgehend in Blau-Rot-Tönen gehalten, das mittlere in gelb-rot. Sie zeigen jeweils fünf abstrakte Motive, die horizontal und vertikal gespiegelt sind.



Die Kloster-Kirche wird zur Zeit renoviert. Die Kosten sollen laut der Abtei weniger als fünf Millionen Euro betragen. Tholey gilt als ältestes Kloster Deutschlands. Es wurde 634 erstmals urkundlich erwähnt. Zur Zeit leben dort zwölf Mönche im Alter von 23 bis 73 Jahren.



Gerhard Richter hatte 2007 ein Fenster im Kölner Dom gestaltet, das als eines seiner bekanntesten Werke gilt.