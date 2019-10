Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen bekommt eine neue Tora-Rolle - als Geschenk der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und des Bistums Erfurt.

Dazu gab es in der Erfurter Synagoge eine feierliche und noch dazu seltene Zeremonie: Der Berliner Rabbiner Reuven Yaacobov vollzog das Schreiben der ersten Buchstaben auf Pergament. Die Kirchen wollen mit dem Geschenk die Verbundenheit von Juden und Christen betonen, für die Fertigstellung der Tora sind zwei Jahre geplant.



Zugegen war auch der katholische Bischof von Erfurt, Ulrich Neymeyr. Er ist in der Deutschen Bischofskonferenz für die Kontakte zum Judentum zuständig und sagte, es sei den Christen wichtig, das gute gesellschaftliche Miteinander mit den Juden zu gestalten. "Wir sind uns aber auch unserer Schuld am jüdischen Volk bewusst und kennen die christlichen Wurzeln des Antisemitismus und des Judenhasses".



Die Tora-Rolle wird traditionell von einem eigens ausgebildeten Schreiber, dem Sofer, mit einer Vogelfeder auf Pergamentrollen geschrieben. Geplant ist, dass Rabbiner Yaacobov immer wieder auch öffentlich in Thüringen an der Tora-Rolle arbeiten wird. Sie umfasst dann am Ende die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel.