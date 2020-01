Deutschland erlebt nach Einschätzung des Althistorikers Christian Meier eine "Eintrübung der Demokratie".

Man müsse nur nach Ostdeutschland schauen, wo es mit der Einführung der Demokratie nicht so richtig geklappt habe, sagte er im Deutschlandfunk Kultur und verwies als Beispiel auf die Pegida-Bewegung. Der 90-Jährige, der zur Entstehung der Demokratie in der Antike geforscht hat, sieht die Ursachen in der unterschiedlichen Entwicklung von DDR und BRD sowie in der späteren Wiedervereinigung, die nach seinen Worten vielmehr ein Anschluss an die Bundesrepublik gewesen ist.



Unter anderem hob Meier den Aspekt hervor, dass viele Menschen aus dem Westen nach Ostdeutschland gegangen sind, um Führungspositionen zu bekleiden. Zum Teil sei das nötig und hilfreich gewesen, aber "man hat an vielen Stellen lieber den schlechtesten Westdeutschen als den besten Ostdeutschen genommen." Er selbst habe das etwa in der Berufungspolitik an den Universitäten erlebt.