In Deutschland wird heute der Opfer der Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vor 82 Jahren gedacht.

Insbesondere am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten und ihre Sympathisanten in der Bevölkerung Synagogen, Geschäfte und Wohnungen in Brand gesteckt und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger misshandelt, verschleppt und ermordet. In Berlin plant die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes eine Kundgebung am Mahnmal Levetzowstraße in Moabit. Als Redner wird unter anderem der Shoa-Überlebende Kurt Hillman erwartet. In Erfurt kommen Vertreter der jüdischen Landesgemeinde, des Landtags und der Landesregierung zu einer Gedenkstunde zusammen. Die Veranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald wird wegen der Corona-Pandemie im Livestream übertragen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.