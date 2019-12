Die ungarisch-stämmige Holocaust-Überlebende Katharina Hardy sieht die politische Entwicklung in ihrem früheren Heimatland skeptisch.

Was dort gegenwärtig geschehe, stärke ihr Vertrauen in ein verwandeltes Ungarn nicht, sagte die 91-jährige Schweizerin der "NZZ am Sonntag". Im Gegensatz zu Ungarn unternehme das offizielle Deutschland seit einigen Jahrzehnten enorm viel, um die Vergangenheit aufzuarbeiten. Jedoch seien Neonazis, Antisemiten und Rechtsparteien auch in Deutschland eine bedrohliche Kraft. Hardy verwies auf 1944. Ab März seien damals innerhalb eines knappen Jahres mehr als eine halbe Million ungarische Juden ermordet worden. Ein solches Ausmaß der Vernichtung sei zu diesem späten Zeitpunkt des Krieges nur mit Unterstützung ungarischer Politiker möglich gewesen.



Im vergangenen Jahr hatte das Jugendmagazin "Fluter" der Bundeszentrale für politische Bildung eine Video-Dokumentation mit Katharina Hardy und ihrer Familie gemacht. Es ging dabei um die Frage, wie man mit seinen Kindern über eine Jugend im KZ spricht.