Leipzig hat heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die erste große Montagsdemo vor 29 Jahren erinnert.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte, mit großem Mut und Zivilcourage hätten die Menschen den entscheidenden Impuls für den Zusammenbruch des DDR-Regimes gegeben. Der Ruf von 1989 "Wir sind das Volk" dürfe heute nicht missbraucht werden. Beim traditionellen Friedensgebet in der Nikolaikirche betonte der letzte Außenminister der DDR, Meckel, den Wert der Menschenwürde. In der DDR seien viele für ihren Mut zur Flucht bewundert worden. Heute würden Schutzsuchende dagegen häufig abweisend als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet.



Mehr als 70.000 Menschen waren am 9. Oktober 1989 aus Protest gegen die DDR-Diktatur durch Leipzig gezogen. Die Montagsdemos gelten als wichtige Wegmarke der friedlichen Revolution.