In einem offenen Brief haben sich mehr als 100 ehemalige DDR-Oppositionelle gegen den Wahlkampf der AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewandt.

Die Partei versuche, die friedliche Revolution für ihre Zwecke zu vereinnahmen, heißt es in der in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Sie ist überschrieben mit "Nicht mit uns: Gegen den Missbrauch der Friedlichen Revolution 1989 im Wahlkampf".

AfD verbreite "Geschichtslüge"

Darin heißt es: Mit Parolen wie "Vollende die Wende" unterstelle die AfD, die Revolution von 1989 sei nicht erfolgreich gewesen. Zugleich behaupte sie, in der Bundesrepublik herrschten heute ähnliche Verhältnisse wie in der DDR. Damit verbreite die Partei eine Geschichtslüge, heißt es in dem Offenen Brief weiter. Wer die Unterschiede nicht anerkenne, verharmlose die SED-Diktatur.



Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Birthler, sowie die Bürgerrechtler Klier und Poppe, der frühere Bundestagspräsident Thierse sowie der frühere Grünen-Abgeordnete im Bundestag und Europaparlament, Werner Schulz.