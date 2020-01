Der russische Präsident Putin hingegen darf sprechen, hat aber im Vorfeld das polnisch-russische Verhältnis schwer belastet. Polen, so behauptet Putin, trage eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. So wird das Gedenken von geschichtspolitischem Streit überlagert, eine transnationale Erinnerungskultur scheint in weiter Ferne.

Es diskutieren: