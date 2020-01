Die Kulturwissenschaftlerin Lara Keilbart hat das bis heute vorherrschende Frauenbild in Computerspielen kritisiert und die Verteidigung von Männern, dieses Bild beibehalten zu wollen.

Keilbart sagte im Deutschlandfunk, Jungen und Männer würden die Gaming-Welt "gerne für sich behalten". Deshalb verteidigten sie diese Welt "mit allen Mitteln gegen progressive Gesellschaftsentwicklungen, weil sie meinen, in diesem Raum können sie sich alles erlauben". Zwar seien in den letzten Jahren auch Frauenfiguren in Computerspielen entwickelt worden, die ein reales Frauenbild vermittelten. Aber es gebe immer noch sehr viele sexistische und rassistische Darstellungen.

Frauen werden als Objekte dargestellt

Frauen seien unter den Hauptcharakteren in Computerspielen weit in der Unterzahl, betont Keilbart. Zudem würden stereotype Rollenbilder reproduziert, Frauen müssten in den Spielen oft gerettet werden oder sie hätten weit weniger Handlungsmacht als ihre männlichen Spielfiguren. Frauenkörper würden außerdem oft sexualisiert und mit Körperformen dargestellt, die in der Realität so nicht funktionieren würden. Problematisch sei auch, dass Frauen als Objekte dargestellt werden.

"Toxische Männlichkeit" schadet

Die Kulturwissenschaftlerin plädiert dafür, auch Männer in die Diskussion über stereotype Geschlechterbilder zu integrieren. Denn: "Dieses 'toxische Männlichkeitsbild' schadet natürlich gerade denen, die anders denken, anders fühlen und sich dem auch nicht unterordnen wollen oder können."



Ähnlich argumentiert auch der feministische Aktivist und Autor Jens van Tricht. Der Niederländer sieht in patriarchalen Vorstellungen die Ursache für viele soziale und politische Probleme – bis hin zu Armut, Gewalt und Kriegen. Männer verletzten mit ihrem Verhalten nicht nur Frauen und sich selbst, sondern die ganze Welt, sagte von Tricht im Deutschlandfunk Kultur.