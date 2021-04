Der Bundestag hat die Gründung einer Stiftung für mehr Geschlechtergerechtigkeit beschlossen.

Die sogenannte "Bundesstiftung Gleichstellung" soll noch in diesem Jahr gegründet werden und ihren Sitz in Berlin haben. Sie soll Informationen sammeln, aufbereiten und in Publikationen und Workshops zur Verfügung stellen. Außerdem soll sie Verwaltung, Verbände oder Wirtschaft beraten, gleichstellungspolitische Initiativen vernetzen und Forschungsaufträge vergeben. Geführt werden soll die Stiftung von einem Direktorium aus zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts. Kalkuliert wird mit Kosten von rund 5,2 Millionen Euro jährlich.



Die Abgeordneten debattierten zudem über den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Bundesfinanzminister Scholz plant, mehr als 60 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten aufzunehmen. Insgesamt ergäbe sich daraus für dieses Jahr eine Rekordverschuldung von mehr als 240 Milliarden Euro. Scholz verteidigte dies als unerlässlich zur erfolgreichen Bewältigung der Corona-Pandemie. Vertreter der Opposition warfen dem SPD-Politiker vor, mehr Schulden als nötig aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.