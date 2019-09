Die Frauen Union der CDU will erreichen, dass Ämter und Mandate künftig häufiger mit Frauen besetzt werden.

Die Teilnehmerinnen eines Delegiertentreffens in Berlin fassten dazu einen einstimmigen Beschluss. Demnach soll künftig die Hälfte der Listenplätze an Frauen gehen. Dafür sei es allerdings auch notwendig, dass sich in den Wahlkreisen mehr Frauen aufstellen ließen. Die Frauen Union verlangt außerdem eine Kommission des Bundestages, die bis zum kommenden Jahr Maßnahmen erarbeiten soll, wie künftige Wahlrechtsreformen zu einer gleichberechtigten Teilhabe im Bundestag beitragen können.



Der Frauenanteil im Bundestag beträgt zurzeit rund 30 Prozent. Von den Abgeordneten der Unionsparteien ist rund ein Viertel weiblich.