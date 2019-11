Der türkische Journalist Ahmet Altan ist in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden.

Altan wurde für sein Buch "Ich werde die Welt nicht wiedersehen - Texte aus dem Gefängnis" geehrt. Die Jury erklärte, Altans Schicksal sei beispielhaft für die Situation vieler unabhängiger Journalistinnen und Journalisten in zunehmend autoritären oder auch diktatorischen Gesellschaften.



Der 69-Jährige sitzt in der Türkei im Gefängnis. Er war im Februar 2018 wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt worden; inzwischen wurde die Strafe auf zehneinhalb Jahre reduziert. In seiner Dankesrede aus dem Gefängnis heraus rief er zum Kampf für die Wahrheit auf.



Der Geschwister-Scholl-Preis soll an Sophie und Hans Scholl erinnern, die während der Nazi-Zeit der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" in München angehörten und später von den Nationalsozialisten ermordet wurden.