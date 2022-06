Johnny Depp und Amber Heard (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jim Watson)

Das Gericht sprach Depp gut zehn Millionen Dollar zu und Heard zwei Millionen Dollar Schadenersatz. In dem Prozess ging es um gegenseitige Vorwürfe von Verleumdung, Missbrauch und häuslicher Gewalt. Die Verhandlung wurde per Livestream in alle Welt verbreitet und hatte für großes Aufsehen gesorgt.

