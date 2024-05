Schweigegeld-Prozess

Geschworene halten Trump für schuldig

Im Schweigegeld-Prozess hat die Jury den früheren US-Präsidenten Trump in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Gremium aus zwölf Geschworenen fällte in New York das Urteil nach zweitägigen Beratungen. Das Strafmaß wird vom Richter am 11. Juli verkündet.