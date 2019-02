Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge durch eine Grundgesetzänderung beschränken.

Die Marke von 40 Prozent müsse unbedingt eingehalten werden, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Stern". Deshalb solle in den kommenden Jahren eine Quote für Sozialabgaben - ähnlich wie die Schuldenbremse - im Grundgesetz festgeschrieben werden. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu erhalten. Derzeit beträgt der Anteil der Arbeits-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung am Einkommen 39,7 Prozent. Neben dem Arbeitnehmer tragen auch die Arbeitgeber einen Teil.