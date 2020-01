Der SPD-Bundestagsabgeordnete Träger hat einen Drohbrief mutmaßlicher Linksextremisten erhalten, dem eine Patronenhülse beigefügt war.

Träger erklärte, in dem Schreiben werde von einer Warnung gesprochen. Vor einigen Tagen habe die FDP-Abgeordnete Skudelny ein gleichlautenden Brief erhalten. Wörtlich heiße es: "Da Ihr weiterhin gegen die widrigen Umstände in unserer Gesellschaft nichts tut, müssen wir wieder aktiv werden."



Die Verfasser bezeichnen sich demnach als "Revolutionäre Aktionszellen" und Militante Zelle, abgekürzt "RAZ" und "MIEZE".