Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat deutsche Waffenexporte in die Türkei kritisiert.

Deutschland begünstige damit die völkerrechtswidrigen militärischen Aktionen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, teilte die Menschenrechtsorganisation in Göttingen mit. Durch die türkische Militärintervention, etwa in Syrien, seien vor allem ethnische und religiöse Minderheiten schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. GfbV-Direktor Delius führte aus, bei der Genehmigung der Exporte stimme sich das Bundeswirtschaftsministerium offensichtlich nicht ausreichend mit dem Auswärtigen Amt ab. Anders sei es nicht erklärbar, dass die Türkei Waffen aus Deutschland erhalte, während sie gleichzeitig in Libyen ein UNO-Rüstungsembargo missachte. Deutsche Kriegswaffenexporte in die Türkei gefährdeten die Außenpolitik Deutschlands in anderen Regionen der Welt, fügte Delius hinzu.