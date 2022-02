Der türkische Staatspräsident Erdogan. (picture alliance / Uncredited)

Angesichts seiner sinkenden Popularität könnte er zu noch härteren Mitteln greifen, um die nächsten Wahlen zu gewinnen, sagte GfbV-Nahostexperte Kamal Sido in Göttingen. Neue Angriffskriege gegen die kurdische Bevölkerung in Syrien oder im Irak seien nicht auszuschließen. Aus Erdogans Umfeld gebe es gar Bestrebungen, ihn zum Kalifen aller Muslime weltweit zu ernennen. Der Staatspräsident instrumentalisiere immer wieder die Religion des Islams, um konservative Muslime im In- und Ausland für seine machtpolitischen Interessen zu mobilisieren. Sollte Erdogan im Rahmen seiner "aggressiven Islamisierungspolitik" den sunnitischen Islam zur Staatsreligion machen, seien Andersgläubige wie etwa die 15 Millionen Aleviten sowie die christliche, jesidische und jüdische Minderheit bedroht. Dieser Schritt sei eine mögliche Provokation, zu der Erdogan greifen könnte, führte Sido aus. Um die politische Opposition zu spalten und das wachsende Vertrauen der Bevölkerung in sie zu brechen, könnte er einen Ausnahmezustand herbeiführen.

Schon jetzt gebe es kaum Freiräume für die 20 Millionen Menschen starke kurdische Bevölkerung. Auch für Angehörige des Alevitentums bestünden dann wenig Aussichten auf Verbesserungen ihrer Lage. Der nicht offiziell anerkannten Religion folgen demnach türkische, kurdische und arabische Gläubige. Die Einführung des Islam als Staatsreligion in der Türkei wäre auch für die Frauen im Land sowie für die wenigen verbleibenden christlichen, jesidischen und jüdischen Gläubigen verheerend, da sie schon jetzt diskriminiert und benachteiligt würden. Angehörige dieser religiösen Minderheiten könnten nur noch in Großstädten wie Istanbul leben, weil sie dort weniger auffielen. Im Juli 2020 hatte Erdogan die für die Christenheit heilige Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee zurückumwandeln lassen.