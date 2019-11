Der Begriff "Respektrente" ist zum Wort des Jahres 2019 gekürt worden.

Damit ist die Grundrente für Menschen gemeint, die 35 Jahre lang berufstätig waren und eine Rente unterhalb des Existenzminimums beziehen. Das Wort "Respektrente" habe das Jahr in besonderer Weise charakterisiert, erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden.



Auf Platz 2 landete "Rollerchaos", gefolgt von "Fridays for Future" auf Rang 3.