Das Auslesen von Handydaten bei Asylbewerbern scheitert in jedem vierten Fall an technischen Problemen.

Jede zweite Auslesung sei zudem unbrauchbar gewesen, heißt es in einer Studie der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Nur in ein bis zwei Prozent der verwertbaren Auswertungen hätten sich Widersprüche zu den Angaben gefunden, die die Asylsuchenden in ihren Befragungen gemacht hatten. Laut GFF sei die routinemäßige Auswertung von Handydaten in Asylverfahren nicht nur kostspielig, intransparent und bringe kaum verwertbare Ergebnisse, sondern verletze auch Grundrechte. Die Organisation will jetzt juristisch gegen diese Praxis vorgehen.



Seit der Einführung des Verfahrens im September 2017 habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mehr als 20.000 Mobiltelefone von Asylsuchenden ausgelesen und mehr als elf Millionen Euro in dieses Verfahren investiert, meldet die GFF. Das BAMF selbst hatte vor einem Jahr eine positive Bilanz gezogen und eine höhere Anzahl an ausgelesenen Handys genannt.