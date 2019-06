Bundespräsident Steinmeier und sein Vorgänger Gauck haben für mehr Offenheit in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geworben.

Gauck sprach sich dabei und eine "erweiterte Toleranz in Richtung rechts" und gegen eine Ausgrenzung der AfD aus. Man könne nicht jeden, der "schwer konservativ" sei, als Gefahr für die Demokratie sehen und am liebsten aus dem demokratischen Spiel hinausdrängen, sagte der Altbundespräsident dem Magazin "Der Spiegel". Man müsse zwischen rechts - im Sinne von konservativ - und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Hinsichtlich der AfD führte Gauck aus, er halte es politisch für einen "problematischen Weg", die Wahl von Abgeordneten dieser Partei auf einen Vizepräsidentenposten des Bundestages zu blockieren; in mehreren Wahlgängen hatten verschiedene AfD-Politikerinnen und -Politiker bislang keine Stimmenmehrheit im Parlament erzielen können.



Der amtierende Bundespräsident Steinmeier rief anlässlich des "Tags der offenen Gesellschaft" dazu auf, insbesondere mit Menschen stärker ins Gespräch zu kommen, die andere Meinungen vertreten. Nur wenn man das in der ganzen Gesellschaft wieder lerne, könne Demokratie funktionieren, betonte er in Berlin. Steinmeier beklagte, dass sich Menschen in einer offenen Gesellschaft wie der deutschen selbst isolierten, indem sie beispielsweise nicht mit Menschen redeten, die eine andere Herkunft hätten oder in anderen sozialen Situationen lebten. Wenn man sich nur in den eigenen Facebook-Gruppen bewege oder allein einem einzelnen Influencer folge, wachsen Vorurteile, so Steinmeier.