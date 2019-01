Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat die Gelbwesten-Proteste in Frankreich kritisiert.

Zwar habe sie Verständnis für den Unmut vieler Menschen auf dem Land, die in der Politik aus Paris eine Ignoranz gegenüber ihren existenziellen Problemen sehen würden, sagte sie der Funke Mediengruppe. Sie habe aber kein Verständnis dafür, dass die Proteste mit extrem viel Gewalt einhergingen. Man müsse nichts anzünden, um Forderungen durchzusetzen. Vergleichbare Entwicklungen in Deutschland hält Göring-Eckardt für unwahrscheinlich. Anders sieht das der SPD-Politiker und Vizekanzler Scholz. Auch hierzulande gebe es ein nicht zu unterschätzendes "Gelbwesten-Potenzial", sagte er der Bild am Sonntag. Als Ursache nannte Scholz steigende Mieten und Lebenshaltungskosten.