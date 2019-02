Die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat dazu aufgefordert, sich offensiv zur Migration in Deutschland zu bekennen.

Migration sei nicht der Sonderfall, sondern der Normalfall, sagte die CDU-Politikerin in Düsseldorf. Das liege vor allem an der geografischen Lage Deutschlands mitten in Europa. Auch die Werte und der Wohlstand hätten dieses Land für Zuwanderer attraktiv gemacht.



In Deutschland habe Migration die Gesellschaft geprägt, betonte die Staatsministerin. Dabei habe sich Deutschland historisch lange Zeit nicht als Einwanderungsland verstanden. Es sei wichtig, sich der Migrations-Geschichte zu erinnern, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.



2017 lebten 19,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen hat die deutsche Staatsangehörigkeit.