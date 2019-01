Das Deutsche Kinderhilfswerk hat ein zu geringes Engagement für die freiwillige Jugendarbeit in den Kommunen beklagt.

Diese Aufgaben würden gerne mal hinten angestellt und im Vergleich zu den anderen dann benachteiligt, sagte Bundesgeschäftsführer Hofmann im Deutschlandfunk. Viele Städte müssten sparen und wüssten dann keinen anderen Ausweg, als weiter bei der Kinder- und Jugendarbeit zu kürzen. Investiert werde deshalb nur in den Ausbau der Kindertagesstätten und Horte.



Kinder bräuchten jedoch Ansprechpartner über die Schule und das Elternhaus hinaus. Als Beispiel nannte Hofmann Jugendhäuser und -clubs mit entsprechenden Freizeitangeboten. Diese Einrichtungen seien wichtig, weil sie Kinder und Jugendlichen Beteiligungsmöglichkeiten vermittelten und ihren Anteil an der Demokratiebildung leisteten. Heute wünsche man sich schließlich mehr denn je, dass Kinder und Jugendliche früh demokratischen Erfahrungen in Kontakt kämen, führte Hofmann aus.



In einer Pressemitteilung des Deutschen Kinderhilfswerk wird Hofmann mit den Worten zitiert: "In den letzten Jahren mussten mehrere tausend Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, beispielsweise Jugendklubs, Abenteuerspielplätze, Mädchentreffs und Spielmobile, ihre Arbeit aufgrund finanzieller Probleme einstellen, die Zahl der Vollzeitstellen in diesem Bereich ist geradezu dramatisch zurückgegangen."