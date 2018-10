CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat eine Überprüfung der Regelungen zur doppelten Staatsbürgerschaft ins Gespräch gebracht.

Sollte der türkische Präsident Erdogan weiter versuchen, die türkische Gemeinde in Deutschland zu spalten und für seine Politik in Geiselhaft zu nehmen, müsse das Thema wieder auf die Tagesordnung, sagte Kramp-Karrenbauer auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Derzeit können in der Bundesrepublik geborene Kinder ausländischer Eltern beide Staatsangehörigkeiten haben, wenn sie mindestens acht Jahre hier gelebt haben oder sechs Jahre hier zur Schule gegangen sind.



Erste Kritik kommt bereits vom Koalitionspartner SPD. Der Abgeordnete Lauterbach erklärte, wenn Kramp-Karrenbauer jetzt den Doppelpass in Frage stelle, weil ihr Erdogans Politik missfalle, sei das Populismus pur. Erstens mache Merkel mit Erdogan Geschäfte, und zweitens sollten nicht die gut integrierten Türken in Deutschland büßen müssen, schrieb er auf Twitter.



Auch die frühere Parteivorsitzende der Grünen, Peter, kritisierte den Vorstoß. Das würde das Gegenteil bewirken, und die Integration von Türken und Türkinnen verhindern statt voranbringen, teilte sie mit. Gerade Jüngere brauchten eine Teilhabe am gesellschaftliche Leben statt eine aufgezwungene Entscheidung, wo sie hingehörten. Europa sei vielfältig.



Der neue Unionsfraktions-Vorsitzende Brinkhaus forderte, das von der großen Koalition geplante Einwanderungsgesetz für Fachkräfte zunächst nur für fünf Jahre zu beschließen. Danach sei intensiv zu überprüfen, ob die Regelungen nicht dazu missbraucht würden, um "gering- oder unqualifizierte Migranten unter Umgehung des Asylrechts ins Land zu holen".