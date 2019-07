Nach Kritik und nach massiven Anfeindungen von rechts hat der Träger zweier Kitas in Leipzig seine Entscheidung ausgesetzt, Schweinefleisch-Produkte von der Speisekarte zu streichen.

Das teilte Kita-Leiter Wolfgang Schäfer mit. Im kommenden Kindergartenjahr - das Mitte August beginne - wolle er das Thema bei Elternabenden nochmals ausführlich diskutieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Leitung der beiden Kitas hatte sich aus Rücksicht auf zwei muslimische Mädchen im Alter von zwei und drei Jahren zunächst zu einer Menü-Änderung entschlossen und Schweinefleisch sowie Gelatine-Produkte komplett gestrichen. Die "Bild"-Zeitung hatte darüber berichtet. Inzwischen stehe ein Polizeiauto vor den beiden benachbarten Einrichtungen, teilten die Behörden mit. Ein Kita-Mitarbeiter sagte der "Leipziger Volkszeitung", man bekomme Drohungen. In der Einrichtung stünden die Telefone nicht mehr still.



Zuvor hatte Schäfer seinen Schritt verteidigt. "Auch wenn es nur eine Familie wäre, die das Seelenheil ihres Kindes aus religiösen Gründen durch unreines Schweinefleisch beeinträchtigt sieht, setze ich diese Neuerung jetzt durch", sagte er. Die Mehrheit der Eltern habe die Entscheidung begrüßt. In einem Schreiben an die Eltern hieß es laut "Bild": "Aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt werden ab dem 15. Juli nur noch Essen und Vesper bestellt und ausgegeben, die schweinefleischfrei sind."

Kritik an Kita von sächsischer CDU, von Storch und Klöckner

Die sächsische CDU sprach von einem "Verbot von Schweinefleisch" und bezeichnete dies als inakzeptabel. Landes-Generalsekretär Dierks erklärte, selbstverständlich solle und könne niemand gegen seinen Willen gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu essen. Aber ein Verbot sei der falsche Weg. Die AfD-Bundestagsfraktionsvize von Storch nannte die Entscheidung der Kita eine eine "kulturellen Unterwerfung". Auch Bundesernährungsministerin Klöckner bezeichnete die Entscheidung als falsch. Alle anderen für die Essgewohnheiten einiger in Mithaftung zu nehmen, sei nicht förderlich für ein gedeihliches Zusammenleben.



Der CDU-Politiker Polenz hielt dagegen und kritisierte die Aufregung. Er schrieb auf Twitter: "Der Speiseplan von einer der 56.000 Kitas in Deutschland sorgt für Schlagzeilen. Recherchetipp für die Bild-Zeitung: Bei den vielen Tausend Betriebskantinen läßt sich bestimmt auch etwas finden."