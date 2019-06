Rechtsextremismus steht nach den Worten von Bundesinnenminister Seehofer auf einer Stufe mit dem islamistischen Terror und mit der Gefahr durch Reichsbürger.

Wenn sich die Annahmen im Mordfall Lübcke bestätigten, sei die Entwicklung brandgefährlich, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Der Rechtsextremismus sei zu einer echten Gefahr für die Gesellschaft geworden. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden in diesem Bereich werde deutlich verstärkt, kündigte Seehofer an. Der Mordfall Lübcke motiviere ihn, alle Register zu ziehen, um die Sicherheit zu erhöhen.



Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters stufte die Bundesanwaltschaft den Fall als "politisches Attentat" ein.