Bundesinnenminister Seehofer hat erklärt, eine Debatte über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat anstoßen zu wollen.

In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" schreibt er, die Zuwanderung von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten, mit unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägung, habe zu erheblichen Herausforderungen geführt.



Er wolle grundlegende Fragen thematisieren, so Seehofer. Zum Beispiel müsse man darüber sprechen, wie das Zusammenleben in einer religiös und weltanschaulich vielfältigen Gesellschaft gestaltet werden solle.



Seehofer plädierte dafür, sich der eigenen Wurzeln bewusst zu sein und diese selbstbewusst zu vertreten - und zugleich Respekt vor anderen religiösen und weltanschaulichen Auffassungen zu zeigen.