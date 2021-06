Ungarns Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das es Jugendlichen erschweren soll, sich über Homosexualität und Transgender zu informieren.

Demnach darf beides nicht mehr als Bestandteil einer gesellschaftlichen Normalität in Büchern und anderen Medien dargestellt werden, wenn diese für Menschen unter 18 erreichbar sind. Ebenso sieht das Gesetz ein entsprechendes Werbeverbot vor. Nach Darstellung der rechtspopulistischen Regierungspartei Fidesz soll das Vorhaben Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. Kritiker sprechen von einer Zensur und betonen, Pädophile würden mit Homosexuellen gleichgesetzt.



Zugleich billigten die Abgeordneten eine Vorlage der Regierung, für den Bau einer chinesischen Universität in Budapest Grundstücke bereitzustellen. Gegen beide Vorhaben hatten zuletzt Tausende Menschen in Ungarn protestiert.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.