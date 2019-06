Deutschland braucht nach Einschätzung mehrerer Wissenschaftsakademien dringend neue rechtliche Regeln für die Fortpflanzungsmedizin.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, bis heute regle das Embyronenschutzgesetz von 1990 "weitgehend unverändert" den Umgang mit diesem Bereich der Medizin. Zitat: "Diese Rechtslage zwingt die Behandelnden nicht selten zu einer dem heutigen internationalen medizinischen Stand nicht mehr angemessenen Behandlung und führt zu unnötigen Risiken für Mutter und Kind."



Hinter der Erklärung steht neben der Nationalen Akademie Leopoldina in Halle auch die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. In der Stellungnahme wird auch auf den gesellschaftlichen Wandel und die Vielfalt heutiger Familienformen verwiesen.



So sei es etwa in Deutschland bei Strafe untersagt, bei der künstlichen Befruchtung aus einer größeren Zahl von Embryonen nur denjenigen mit der größten Entwicklungsfähigkeit auf die Mutter zu übertragen. In vielen Ländern werde das Verfahren aber angewendet.



Auch die Eizellspende - anders als die Samenspende - sei verboten. Deshalb sähen sich viele Paare veranlasst, ins Ausland zu gehen. Dort aber seien die Spenden oft anonym, so dass dem Kind das "verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Kenntnis seiner Abstammung" versagt bleibe.



Bei der Embryospende seien ebenfalls dringend klare gesetzliche Regeln erforderlich, ebenso wie beim Umgang mit der Leihmutterschaft, die "besonders schwierige ethische und rechtliche Fragen" aufwerfe.



Das deutsche Embyronenschutzgesetz gilt im internationalen Vergleich als besonders streng. Die Katholische Kirche verteidigt es auch deshalb, weil sie die Tötung und Verwendung von Embryonen für die Forschung verhindern will.