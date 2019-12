Im dänischen Parlament hat sich eine Mehrheit auf ein Gesetz geeinigt, wonach das Land bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll.

Das gab die sozialdemokratische Minderheitsregierung bekannt. Gemeinsam mit sieben weiteren Parteien seien verbindliche Ziele zur Reduzierung klimaschädlicher Gase beschlossen worden. Bis 2030 will Dänemark seine klimaschädlichen Emissionen um 70 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Das Parlament soll im Februar darüber abstimmen. Die Dänische Gesellschaft für Naturschutz begrüßte den Pakt als - Zitat - "historisch".



Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrem wöchentlich erscheinenden Podcast an die europäischen Partner appelliert, beim Klimaschutz mitzuziehen. Bisher hätten sich noch nicht alle Länder dazu entschieden. Deutschland wolle dazu beitragen, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent werde.