Gesetz in Kraft

Großbritannien hat sich als erste große Volkswirtschaft der Welt dem Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 verpflichtet.

Ein entsprechendes Gesetz trat heute in Kraft. Der britische Energieminister Skidmore sagte in London, das Königreich habe einst die industrielle Revolution eingeleitet, die für das weltweite Wirtschaftswachstum, aber auch für den Anstieg der Emissionen verantwortlich gewesen sei. Mit dem neuen Gesetz führe Großbritannien die Welt nun beim Klimaschutz an. Das Ziel der Co2-Neutralität solle durch die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen und durch Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden.