Bundesarbeitsminister Heil will per Gesetz erreichen, dass Beschäftigte in der Altenpflege besser bezahlt werden.

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", die Betreiber von Einrichtungen sollten nur Geld aus der Pflegeversicherung bekommen, wenn sie Tariflöhne zahlten. Bessere Löhne sorgten dafür, dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Der Entwurf solle im Sommer beschlossen werden. Finanzminister Scholz unterstützt die Pläne. Laut Arbeitsministerium arbeiten in der Altenpflege 1,2 Millionen Menschen. Bisher erhält knapp die Hälfte einen Tariflohn. Der Vorstoß für einen flächendeckenden Tarifvertrag war Anfang des Jahres gescheitert.



Gesundheitsminister Spahn sagte, es liege längst ein Entwurf für eine Pflegereform vor, der auch die Interessen der Pflegebedürftigen berücksichtige. Wer Tarifbezahlung wolle, müsse die Eigenanteile bei den Kosten für die Bewohner deckeln.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.