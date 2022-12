Der Kabinettstisch im Bundeskanzleramt in Berlin (dpa/Kay Nietfeld)

Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf des zuständigen Ministers Heil zur Förderung eines sogenannten inklusiven Arbeitsmarkts. Unter anderem sollen Firmen höhere Abgaben zahlen, wenn sie keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen, jedoch dazu verpflichtet sind. Zudem einigte sich die Runde darauf, das System der Ersatzfreiheitsstrafe zu überarbeiten. Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, soll dafür künftig nicht mehr so lange ins Gefängnis müssen. Desweiteren sprach sich die Bundesregierung dafür aus, das Strafrecht bei Gewalt gegen Frauen oder Homosexuelle zu verschärfen. Zustimmung fanden auch die von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorgelegten Eckpunkte einer Ernährungsstrategie. Er will, dass das Essen insbesondere in Schulen und Kitas, aber auch in Kantinen und Pflegeeinrichtungen gesünder und nachhaltiger wird. Ein weiterer Kabinettsbeschluss betrifft die Corona-Impfzentren. Der Bund wird seinen Anteil an der Finanzierung zum Jahresende beenden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Länder könnten die Impfzentren in Eigenregie weiterführen, hieß es.

