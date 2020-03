Abgeordnete der Linken, der Grünen und der FDP haben in Berlin einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der sogenannten Staatsleistungen an die christlichen Kirchen vorgestellt.

Dabei geht es um die jährlichen Zahlungen der Länder an die katholische und evangelische Kirche. Der FDP-Abgeordnete Ruppert sagte auf der Bundespressekonferenz, dass jemand, der kein Mitglied der Kirche sei, diese trotzdem finanziere, sei nicht mehr zu vermitteln. Mit der Änderung solle die Neutralität des Staates sichergestellt werden. Der Entwurf sieht vor, dass die Länder als Ausgleich für die Abschaffung eine Ablöse zahlen. Geplant ist dem Entwurf zufolge ein Betrag in 18,6-facher Höhe der derzeitigen jährlichen Zahlungen der Länder an die Kirchen. Die Summe soll binnen 20 Jahren gezahlt werden.



Außer Bremen und Hamburg bezahlen bislang alle Bundesländer Staatsleistungen. Grund sind die Enteignungen deutscher Kirchen und Klöster im Rahmen der Säkularisierung im 19. Jahrhundert.