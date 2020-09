Das Bundeslandwirtschaftsministerium will das massenhafte Töten männlicher Küken verbieten lassen.

Agrarministerin Klöckner legt dazu am Mittag einen Gesetzentwurf vor. Es gebe inzwischen erprobte Methoden, mit denen das Geschlecht der Küken bereits im Ei bestimmt und so von vornherein verhindert werden könne, dass männliche Küken überhaupt schlüpfen.



Ab Ende nächsten Jahres soll es verboten sein, die Tiere zu töten. Zur Zeit werden noch jedes Jahr etwa 45 Millionen Küken getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2019 entschieden, dass die umstrittene Praxis nur noch für eine Übergangszeit zulässig ist.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.