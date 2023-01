Bundesregierung will die Finanzierung des Deutschlandtickets bis 2025 sichern. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Das geht aus dem Entwurf für das sogenannte Regionalisierungsgesetz hervor, der mehreren Redaktionen vorliegt. Der Bund stellt demnach jeweils 1,5 Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung. Die Länder wollen ebenfalls 1,5 Milliarden pro Jahr beisteuern. Der Gesetzentwurf deutet allerdings an, dass es in kommenden Jahren nicht beim Preis von 49 Euro bleiben müsse. So ist von "einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abo" die Rede. Zudem heißt es, für die Jahre nach 2023 würden Bund und Länder noch gemeinsam klären, wie die Finanzierung mit den vereinbarten Zuschüssen sowie den Ticketeinnahmen sichergestellt wird.

Das Deutschlandticket soll Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus dem Sommer werden, das über 50 Millionen Mal verkauft wurde. Die Einführung ist nun für Mai geplant.

