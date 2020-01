Die FDP-Bundestagsfraktion will nach einem Medienbericht Vaterschaftstests auch schon vor der Geburt eines Kindes erlauben.

Bislang ist das verboten, es sei denn, die Schwangerschaft könnte aus einer Vergewaltigung entstanden sein.



In einem der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Gesetzentwurf der FDP-Fraktion heißt es, Schwangere und potenzielle Väter müssten heute in der Zeit zwischen Bekanntwerden der Schwangerschaft und Geburt in konstanter Ungewissheit leben. Nicht nur für die Mutter, sondern auch den tatsächlichen Vater und dessen Familie sei diese Lage schwierig.



Die FDP will den Vaterschaftstest für Ungeborene allerdings erst nach dem Ablauf der zwölften Schwangerschaftswoche erlauben. Dann endet die Frist, bis zu der Frauen straffrei abtreiben dürfen.